محافظة عراقية لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا اليوم

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم اجراء 767 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت أن "الاصابات الجديدة: 73

حالات الشفاء: 233

الوفيات: 0

وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي: 87292

مجموع حالات الشفاء: 84608

مجموع الوفيات: 691

مجموع الحالات تحت العلاج: 1993

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 5089".