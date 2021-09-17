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محافظة عراقية لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة .

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم اجراء 767 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".
وأضافت أن "الاصابات الجديدة: 73
حالات الشفاء: 233
الوفيات: 0

 

وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي: 87292
مجموع حالات الشفاء: 84608
مجموع الوفيات: 691
مجموع الحالات تحت العلاج: 1993
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 5089".


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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