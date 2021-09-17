انت الان تتابع خبر محافظة عراقية لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم اجراء 767 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".
وأضافت أن "الاصابات الجديدة: 73
حالات الشفاء: 233
الوفيات: 0
وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي: 87292
مجموع حالات الشفاء: 84608
مجموع الوفيات: 691
مجموع الحالات تحت العلاج: 1993
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 5089".