كوريا الجنوبية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى بيونغ يانغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، لي إن-يونغ، اليوم الجمعة إن الوزارة ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية رغم التوترات بشأن التجارب الصاروخية الأخيرة التي نفذتها بيونغ يانغ. وجاء تصريح الوزير خلال فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإعلان بيونغ يانغ المشترك في 19 سبتمبر (أيلول) 2018، والذي تشارك فيه الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في رؤية ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وقال لي: "رغم أن الكثيرين أعربوا مرة أخرى عن مخاوفهم بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، حديثاً، فإنني اعتقد بأن تصميمنا على إحلال السلام أصبح أقوى في ظل موقف استعداد قوي". وأضاف: "ستواصل الوزارة البحث عن سبل للتعاون مع الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية"، مشددا على أن مثل هذه المساعدات "يجب أن تتم بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية". وتابع: "نأمل أن تستأنف الكوريتان والولايات المتحدة الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل في وقت قريب واستئناف المناقشات العملية حول نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية". وأجرت كوريا الشمالية تدريبات أمس الأول الأربعاء على إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى تجاه البحر الشرقي، على ما يبدو من قطار، قبل ساعات فقط من إجراء سول اختبار إطلاق صاروخ باليستي من غواصة وسط مخاوف من أن الإطلاق الأخير قد يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

