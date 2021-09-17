وزير المالية اللبناني يوقع عقد تدقيق جنائي مع ألفاريز آند مارسال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان إن الوزير يوسف الخليل وقع اليوم عقداً جديداً مع شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي. وذكرت الوزارة "ستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوع من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة". وتعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر تشرين الثاني عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

