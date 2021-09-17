غوغل وآبل يحذفان تطبيق "نافالني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

قام عملاقا التكنولوجيا الأمريكيان "آبل" و"غوغل" اليوم الجمعة، بإزالة تطبيق "نافالني"، الذي أنشأه فريق الزعيم المعارض المسجون أليكسي نافالني لانتزاع الأصوات من حزب روسيا الموحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة، من متاجرهم الرقمية. وعقب فريق نافالني على قرار "غوغل" و"أبل" على قناته عبر (تيليغرام)، قائلاً، "لقد استسلموا لابتزاز الكرملين"، بعدما هددت السلطات الروسية الشركتين بعقوبات بملايين الدولارات بسبب تدخلهما في انتخابات البلاد. ويوجه التطبيق المستخدم مباشرة إلى منصة "التصويت الذكي"، التي ابتكرها نافالني لمحاولة هزيمة حزب روسيا الموحدة الحاكم، في الانتخابات. ويوصى المشروع، الذي كان يعمل منذ عام 2019، بالتصويت للمرشحين الذين من المرجح أن يهزموا ممثل روسيا الموحدة، سواء كانوا ليبراليين أو شيوعيين أو قوميين، في كل منطقة. وللمطالبة بإلغاء تطبيق نافالني ونظام "التصويت الذكي" الخاص به، بررت روسيا ذلك بأن شبكة المكاتب ومنظمتي الزعيم المعارض، بما في ذلك صندوق مكافحة الفساد، قد تم إعلانها "متطرفة" من قبل القضاء الروسي في يونيو (حزيران) الماضي. ويتزامن إزالة التطبيق مع اليوم الأول من فترة التصويت التي تصل مدتها لثلاثة أيام لانتخاب أعضاء للمجلس التشريعي. وإلى جانب الانتخابات التشريعية، تجري روسيا انتخابات إقليمية في حوالي 30 كياناً فدرالياً.

