"الجنائية الدولية" تنظر في قضية فلسطينية ضد قادة إسرائيليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

من المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس المقبل، في قضية رفعها مواطن من قطاع غزة، ضد قادة إسرائيليين، لـ"ارتكابهم جريمة حرب خلال العدوان الإسرائيلي لعام 2014". وستعقد محكمة الاستئناف للجنائية الدولية جلسة استماع في القضية المرفوعة من قبل المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ومدير عام وزارة الجيش، أمير إيشل لـ"قصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزة خلال عدوان عام 2014"، حسب ما ذكرته وكالة "معا" الإخبارية، اليوم الجمعة. ومن جهتها، أوضحت حملة "العدالة من أجل فلسطين" في بيان لها، أن "المواطن زيادة قدم طعنا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 يناير 2020، واعتدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين". وأشارت إلى أن "المحكمة أفادت بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية".

