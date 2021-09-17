إسرائيل تعزز تواجدها العسكري على حدود لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي شكل وحدة احتياطية جديدة من قواته المتواجدة على الحدود الشمالية مع لبنان، فيما اعتقل الجيش شخصاً تسلل من الحدود اللبنانية إلى الداخل الإسرائيلي. وكشفت صحيفة "هآرتس" عن "تشكيل وحدة احتياطية جديدة، تحمل اسم "دْفورا" أي "نحلة"، في الحدود الشمالية، بهدف تعزيز قوات جيش الدفاع في حال توغل مسلحي حزب الله في إسرائيل". وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن "الوحدة، التي تضم مئات المقاتلين في خدمة الاحتياط من سكان الشمال، ستصبح عملياتية في نهاية العام الحالي".

