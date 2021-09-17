الرئيس الصيني يرفض التدخل الخارجي في شؤون بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله اليوم الجمعة، إنه لا يتعين أبدا السماح لقوى خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بأي ذريعة. وأضاف أنه ينبغي دعم الدول بقوة لاستكشاف مساراتها التنموية وأنماط الحكم التي تناسب أوضاعها الداخلية. وتابع "مستقبل التنمية والتطور في بلدنا ينبغي أن يكون في زمام قبضتنا". وصرح شي بذلك خلال اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان عبر اتصال فيديو.

