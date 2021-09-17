سنغافورة تشهد أعلى عدد من الإصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

شهدت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في سنغافورة هذا الأسبوع، أرقاما لم تشهدها منذ إغلاق بسبب الجائحة، قبل أكثر من عام. وحتى وقت قريب، تجنبت سنغافورة، أسوأ تفش لحالات الإصابة، بسبب سلالة "دلتا"، التي تشهدها أماكن أخرى في المنطقة، بتسجيل 38 حالة إصابة جديدة فقط، من جانب الوزارة في 17 أغسطس(آب) الماضي. ومازالت حصيلة الوفيات، التي لها علاقة بالفيروس، واحدة من أقل حصيلة وفيات في العالم وهي 59 حالة، وحصل حوالي 82 % من البالغين على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا. وأضافت الوزارة أن حوالي 98% من الحالات الجديدة، المسجلة خلال الشهر الماضي، ظهرت عليها أعراض خفيفة أم لم تظهر عليها أعراض على الإطلاق.

