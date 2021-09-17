الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب أسلحة عبر غور الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر منطقة غور الأردن بعد رصد عدد من الأشخاص وهم يحاولون تهريب الأسلحة، اليوم الجمعة وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أحبطت قوات جيش الدفاع محاولة تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية عدد من المشتبه فيهم يحاولون تهريب الأسلحة"، حسب قوله. وأضاف أردعي "القوات أحبطت المحاولة وضبطت 23 قطعة سلاح وحوّلتها الى الشرطة"، حسب قوله.

