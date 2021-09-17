شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرعة أبطال آسيا: الوحدة يصطدم بالنصر السعودي في ربع النهائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الجمعة، عن مواجهة نارية بين الوحدة الإماراتي، والنصر السعودي.

فيما يلي نتائج قرعة دور الثمانية:

الوحدة (الإمارات) أمام النصر (السعودية).

بيروزي (إيران) أمام الهلال (السعودية).

تشونبوك (كوريا الجنوبية) أمام أولسان (كوريا الجنوبية).

بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية) أمام ناغويا غرامبوس (اليابان).

وتقام مباريات دور الثمانية، والدور قبل النهائي لمنطقة الغرب في السعودية، على أن تقام منافسات الدورين لمنطقة الشرق في كوريا الجنوبية.

وتقام المباراة النهائية في السعودية 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

وجرى سحب القرعة بشكل مفتوح، بعدما تم توزيع الأندية المشاركة على وعائين، واحد لمنطقة الغرب، والثاني لمنطقة الشرق، حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني.

