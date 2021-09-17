بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أفراد وهيئات من إثيوبيا وإريتريا بسبب استمرار النزاع العسكري والانتهاكات المرتكبة قي إقليم تيجراي.

وقال بايدن في بيان،: "الصراع الدائر في شمال إثيوبيا مأساة تسبب في معاناة إنسانية هائلة وتهدد وحدة الدولة الإثيوبية، فالولايات المتحدة مصممة على الضغط من أجل حل سلمى لهذا الصراع وسنقدم الدعم الكامل لمن يقودون جهود الوساطة."

وأضاف: "أشارك القادة من جميع أنحاء إفريقيا وحول العالم في حث أطراف النزاع على وقف حملاتها العسكرية واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ، والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة".

وأكد الرئيس الأمريكي قائلا: "هناك طرق مختلفة يمكننا اتخذاها ولكن على القادة أن يختاروا".

وعلى مدار 10 أشهر من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.

وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة المؤقته التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.