رئيس وزراء إسرائيل: الاتفاق الإبراهيمي فصل جديد للسلام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 02:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الاتفاق الإبراهيمي يشكل فصلا جديدا من تاريخ السلام بالشرق الأوسط.

وقال بينيت، في بيان بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق سلام مع الإمارات واتفاق تأييد سلام مع البحرين: “بعد مرور عام على اتفاق إبراهيم، ترحب دولة إسرائيل بإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين”.

أضاف: “هذه اتفاقيات غير مسبوقة تشكل فصلا جديدا من تاريخ السلام في الشرق الأوسط”.

تابع: “أود أن أشكر قيادة الإمارات والبحرين على شجاعتها وجرأتها اللتين سمحتا بإقامة العلاقات الدبلوماسية، وأشكر الإدارة الأمريكية التي سعت ودعمت وتوسطت دون هوادة من أجل إنجاح ذلك”.

أكد أن “حكومة إسرائيل برئاستي ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل أطفالنا”.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل بالبيت الأبيض، اتفاق سلام مع الإمارات، وإعلان تأييد سلام مع البحرين.

وأنقذ اتفاق السلام أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية من الضم الإسرائيلي الذي كان سيطول غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها وشمال البحر الميت.