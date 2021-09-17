عودة رواد فضاء صينيين بعد بعثة استمرّت 3 أشهر في محطة الفضاء الدوليّة

17 سبتمبر , 2021

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض اليوم الجمعة بعد زيارة استمرت 90 يوماً إلى محطة فضاء غير مكتملة في أوّل بعثة مأهولة ترسلها بكين منذ 2016.

وذكرت وسائل إعلام رسميّة أنّ الروّاد الثلاثة، نيه هاي شينغ وليو بو مينغ وتانغ هونغ بو، هبطوا بسلام في منطقة منغوليا الداخليّة في شمال الصين في الساعة 1:34 ظهرا (0534 بتوقيت جرينتش).

وكانت بعثة شنتشو-12 أول أربع بعثات مأهولة من المخطط أن تتم في 2021 و2022 مع سعي الصين إلى تدشين أولى محطاتها الفضائية الدائمة.

وتحتاج العملية إلى 11 بعثة تشمل إطلاق ثلاث وحدات خاصة بالمحطة.

وخلال أثناء وجودهم في المدار أجرى الرواد مهام سير في الفضاء وتحققوا من نظام دعم الحياة في الوحدة التي تحمل اسم تيانخه واختبروا الذراع الآلية للوحدة وفرزوا الإمدادات استعدادا للبعثات المأهولة القادمة.

ومن المنتظر إرسال البعثة المأهولة التالية في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يظل الرواد ستة أشهر على متن الوحدة تيانخه.

ويتوقّع استكمال محطة الفضاء الصينية بحلول نهاية 2022 وستكون البديل الوحيد لمحطة الفضاء الدولية التي قد تخرج من الخدمة في 2024.