صور.. إغلاق 14 منشأة لمخالفتها إجراءات كورونا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

واستهدفت الحملات المقاهي والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية بأحياء "غرب، العجمي، وسط، العامرية أول، المنتزه ثان"، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة.

ومن جانبه، قال اللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى إغلاق 4 مراكز تعليمية بمناطق المعمورة البلد وملك حفني وسلمان الفارسي، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب.

وفي حي غرب، أسفرت الحملات عن إغلاق 4 منشآت بمنطقة مينا البصل دون ترخيص، بينهم مطعم ومخبز، فضلا عن تحرير 77 محضر أمن صناعي ورصد البيئي وصحة.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 4 منشآت بحي العجمي- بينهم 3 مطاعم- وتشميع مقهى والتحفظ على 91 شيشة بحي وسط، فضلا عن إغلاق مقهى بحي العامرية أول.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه باستمرار الحملات على المقاهي والمطاعم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيجري غلق المحال المخالفة فوراً، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.