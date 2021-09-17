أحمد فهمي ممازحا هنا الزاهد: "إنتي فلستيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، بمقطع فيديو، خلال ذهابهما لأحد الأماكن.

ونشرت هنا، الفيديو، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وقالت خلاله: "النهاردة واخدة أحمد أفسحه وأجيبله اللي هو عايزه".

ورد فهمي، مازحا زوجته على حديثها، قائلا: "عشان أنا فلست، إنتي فلستيني، وفلستي الكارت".

وأعلن الفنان أحمد فهمي، مؤخرا عن منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. كل الشكر والإحترام لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، يعرض له حاليا في السينمات فيلم "العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز.

بينما عُرض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، مع الفنان محمد إمام.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".