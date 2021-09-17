الرئيس الأمريكي يعقد قمة افتراضية مع زعماء العالم لتسريع جهود خفض الانبعاثات



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة قمة افتراضية مع زعماء العالم بشأن التغير المناخي، في محاولة منه لتسريع جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة وسط مخاوف من تباطؤ الدول في الوفاء بالتزاماتها.

وتأتي القمة الافتراضية قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ المقررة في مدينة جلاسكو الإسكتلندية.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه القمة الافتراضية بمثابة تقييم موضوعي لمدى إحراز تقدم فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، وذلك قبل ستة أسابيع من "المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي" ف في اسكتلندا،والذي يصفه نشطاء في مجال المناخ ومسؤولون حكوميون باللحظة الحاسمة للحد من تغير المناخ.

وتأتي قمة اليوم في الوقت الذي يقر فيه البيت الأبيض بأن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو إقناع الدول بالشعور بالحاجة الملحة ووضع خطط لاتخاذ إجراءات ملموسة قبيل انعقاد قمة جلاسجو نهاية شهر أكتوبر المقبل، حسبما أفاد مسؤول أمريكي كبير طلب عدم الكشف عن هويته.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن يأمل في انتهاز فرصة القمة الافتراضية من أجل دفع منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، الذي يضم مزيجا من الدول المتقدمة والنامية، للارتقاء بطموحاته، بما في ذلك إبداء تعهد جديد لخفض انبعاثات غاز الميثان.

وتطلب الولايات المتحدة من الدول خفض الانبعاثات الكربونية، التي تعد السبب الرئيسي في زيادة الاحتباس الحراري، بنحو 30 في المئة قبل نهاية العقد الحالي، وذلك بحسب مذكرة تمهيدية وزعت على القادة المدعوين لحضور قمة اليوم واطلعت عليها بلومبرج.