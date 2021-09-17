عودة الرحلات الجوية وفتح المعابر الحدودية بين الجزائر وليبيا قريبا

اسماعيل عبد الحي - استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 16 سبتمبر، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد، في إطار التشاور المستمر بين البلدين.

وأكد الرئيس في بيان نشر عبر حساب الرسمي للرئاسة "فيسبوك"، على موقف الجزائر الداعم، لحل الأزمة الليبية، بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة، وبناء مؤسسات الدولة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، في الشأن الليبي.

بدوره، أبرز نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي التوافق الكامل، مع الرئيس حول مختلف الملفات، مثمنا جهود الجزائر المتواصلة، بالتنسيق والتشاور، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقرار إعادة فتح سفارة الجزائر في طرابلس والقنصلية في سبها والخط الجوي الجزائر-طرابلس، وكذا فتح معبري غات وغدامس.