“طالبان” لا تستبعد إجراء انتخابات في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:16 مساءً - منذ 58 دقيقة

في الوقت الذي تتحرك فيه حركة “طالبان” لتشكيل حكومة دائمة وفق الشريعة الإسلامية، لم تستبعد الحركة التي أحكمت سيطرتها على أفغانستان إجراء انتخابات، وفق إذاعة “صوت أمريكا”.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ”طالبان” في الدوحة، سهيل شاهين، في مقابلة مع النسخة الأردية للإذاعة، إن مسألة الانتخابات ستحدد من خلال دستور مستقبلي، مضيفا: “بخصوص الانتخاب من عدمه، فلننتظر. لدينا دستور مستقبلي، لذلك سيكون هناك مداولات حول ذلك في المستقبل”.

وأشار إلى أنه “كان على قيادتنا تعيين بعض الوزراء لبدء الحركة الاقتصادية في البلاد وتقديم الخدمات الأساسية للشعب. لكن هذه الحكومة تسمى حكومة مؤقتة، وليست حكومة كاملة أو حكومة دائمة”.