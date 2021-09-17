تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من “حزب العمال الكردستاني” بشمال العراق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2021 11:49 صباحًا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحييدها 6 عناصر من “حزب العمال الكردستاني” (التركي) المتحصنين بجبال شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها في موقع “تويتر”: إن “القوات المسلحة تواصل تدمير أوكار الإرهاب بشمال العراق”.

وأضافت: “تم تحييد 6 إرهابيين من بي كا كا في عملية جوية بمنطقة قارة، ومعركتنا ضد الإرهاب ستتواصل بشكل فعال وحاسم”.

وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” بشكل متزامن ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني” في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق، بحسب وكالة “الأناضول”.