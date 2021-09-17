شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة : أعلى عدد من الإصابة بكورونا منذ إغلاق 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في سنغافورة هذا الأسبوع، أرقاما لم تشهدها منذ إغلاق بسبب الجائحة، قبل أكثر من عام.

وحالات الإصابة الجديدة الـ910، المسجلة، أمس الخميس، من قبل وزارة الصحة في الدولة المدينة، مثلت أعلى عدد يومي من حالات الإصابة، منذ الأول من مايو، 2020 .

وحتى وقت قريب، تجنبت سنغافورة، أسوأ تفش لحالات الإصابة، بسبب سلالة "دلتا"، التي تشهدها أماكن أخرى في المنطقة، بتسجيل 38 حالة إصابة جديدة فقط، من جانب الوزارة في 17 اغسطس الماضي.

ومازالت حصيلة الوفيات، التي لها علاقة بالفيروس، واحدة من أقل حصيلة وفيات في العالم وهي 59 حالة، وحصل حوالي 82 % من البالغين على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

وأضافت الوزارة أن حوالي 98% من الحالات الجديدة، المسجلة خلال الشهر الماضي، ظهرت عليها أعراض خفيفة أم لم تظهر عليها أعراض على الإطلاق.