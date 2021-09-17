نظارة ذكية جديدة من شاومي.. بنظام أندرويد وتدعم 5G

16 سبتمبر , 2021



كشفت شركة شاومي، اليوم الخميس، النقاب عن نموذج أولي لنظارتها الذكية سمارت جلاسيز "Smart Glasses" الجديدة.

وتشتمل نظارة شاومي الجديدة على شاشة MicroLED شفافة على الجهة اليمنى، والتي تتيح إمكانية إظهار معلومات مختلفة.

وأوضحت الشركة الصينية أن النظارة الذكية Smart Glasses الجديدة تزخر بالتقنيات الحديثة؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية .

وتدعم نظارة شاومي الذكية الجديدة شبكة WLAN اللاسلكية وشبكة 5G وتقنية البلوتوث وتعمل بنظام التشغيل أندرويد.

كما تشتمل النظارة الذكية Smart Glasses الجديدة، التي يبلغ وزنها 51 جراما فقط، على كاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى معالج للتحكم في النظارة مركب في الإطار وبأبعاد 2.4 × 2.02 مم.

ولم تفصح شاومي بعد عن موعد طرح أو أسعار النظارة الذكية Smart Glasses الجديدة.