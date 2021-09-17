انت الان تتابع خبر قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأ حفل القرعة بترحيب ويندسون جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بجميع ممثلي الأندية التي تأهلت للأدوار الإقصائية، ونقل تهاني الشيخ إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للجميع، ومن ثم شرح كيفية إجراء القرعة.وأجرى القرعة شين مانجيل ممثلا عن الاتحاد الآسيوي، والتي أسفرت عن صدام عربي شرس في جانب غرب آسيا، حيث يلتقي الوحدة الإماراتي مع النصر السعودي، بينما لن تكون مهمة الهلال السعودي سهلة، حيث يلتقي بيرسبوليس الايراني.

وعلى الجانب الآخر (شرق آسيا)، وقع جنبوك هيونداي موتورز الكوري في مواجهة أولسان هيونداي الكوري، وبوهانستريلس الكوري ضد ناجويا جرامبوس الياباني.

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل نهائي لمنطقة غرب آسيا في السعودية، على أن تجري منافسات منطقة شرق آسيا في كوريا الجنوبية، وتقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.



وتأهل الهلال لهذا الدور بعد فوزه على الاستقلال الإيراني (2-0)، كما فاز الوحدة على مواطنه الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية، فيما فاز النصر على تراكتور الإيراني (1-0) وبيرسيبوليس على الاستقلال الطاجيكي (1-0).

وفي منطقة الشرق تأهلت 3 فرق من كوريا الجنوبية لدور الثمانية، حيث جاء تأهل أولسان عقب فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على كاوازاكي فرونتال الياباني، وفاز ناجويا جرامبوس على دايجو الكوري (4-2).

وتغلب جيونبوك موتورز على باثوم يونايتد التايلاندي بركلات الجزاء الترجيحية وفاز بوهانج ستيلرز على سيريزو أوساكا الياباني (1-0).