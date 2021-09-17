شكرا لقرائتكم طائرة عسكرية تركية تنفذ مهمة مراقبة بين مالطا وليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد موقع مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر المتوسط، اليوم الخميس، بأن طائرة تابعة للسلاح الجوي التركي نفذت مهمة مراقبة بين مالطا وغرب ليبيا.

وقال الموقع إن الطائرة وهي من نوع بوينغ إي-7تي انطلقت من مدينة كونيا بوسط تركيا لتنفيذ مهمتها الاستطلاعية.

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وقبل أسبوع، رصد الموقع تحرك طائرة استطلاع تابعة للجيش التركي على الساحل الشرقي لليبيا، مؤكداً أن الطائرة قامت بجولة استطلاعية على الساحل الشرقي، امتدادا من بنغازي حتى طبرق.

يذكر أن التحركات التركية تستمر رغم مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن التدخلات التي من شأنها أن تعرقل العملية السياسية في ليبيا.