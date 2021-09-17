شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين القطاع الصحى.. تعرف على إنجازات الدولة فى مجال الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، استطاعت الدولة المصرية أن تنتهي من تنفيذ (960) مشروعًا في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغ (81290) مليون جنيه مصري. وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو (200) مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، وكذلك تم تنفيذ (40) مشروعًا مرتبطًا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو (19) مشروعًا قوميًا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو (25) مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و(13) مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا، ومن أبرز تلك الإنجازات ما يل حسبما رصدت دراسة للمركز المصرى للفكر:

توجيه استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسين القطاع الصحي.

نجاح كل المبادرات التي تم إطلاقها بهدف تحقيق صحة أفضل للمواطن والمرأة والطفل.

إجراء 413 ألف جراحة عاجلة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

تطوير المستشفيات الجامعية (113مستشفى جامعي) بزيادة 25 مستشفى عن 2014.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام وبعض الأمصال واللقاحات.

إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات.

إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.

تعميم مبادرة “100 مليون صحة” على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.