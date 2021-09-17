محمد منير يحيي حفل ذكرى انتصارات أكتوبر في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه يجري تجهيز وإعداد المسرح الروماني بشرم الشيخ، لإقامة الاحتفالات الخاصة بإحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد عليه.

وأعلن محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يحي الفنان محمد منير، الحفل الوطني الخاص بذكرى انتصارات أكتوبر، والذي من المقرر أن ينطلق من المسرح الروماني مساء الخميس الموافق 14 أكتوبر المقبل.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة طور سيناء ضمن احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر، ومن المقرر أن يجرى نقل صلاة الجمعة الموافق 15 أكتوبر المقبل من مسجد الروضة بطور سيناء، ويلقي الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأوضح أنه سيجري أيضًا افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بجميع مدن المحافظة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.