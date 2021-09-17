صور.. العطلة الأسبوعية تنعش زيارات قلعة قايتباي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري

شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا ملحوظا مع بداية يوم العطلة الأسبوعية الذي يشهد ارتفاعا في أعداد الزيارات.

واستقبلت القلعة أفواجا من زائري رحلات اليوم الواحد، الذين حرصوا على التواجد من الساعات الأولى إلى جانب بعض الزائرين الأجانب، فيما من المتوقع ارتفاع عدد الزيارات مع نهاية اليوم.

واتخذت إدارة قلعة قايتباي بالإسكندرية، تدابير احترازية وفقا لضوابط وزارة السياحة والآثار الخاصة باستقبال الزائرين، تضمنت توفير مستلزمات التعقيم، ووضع علامات وقوف بمسافات مناسبة أمام منافذ بيع التذاكر، وإلزام الزائرين بارتداء الكمامات.