إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في مشاجرة بناحية الجزازرة دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد علي أبو الفضل، مأمور مركز شرطة جهينة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية الجزازرة التابعة لقرية جهينة الغربية دائرة المركز.

تبين من تحريات الرائد عمرو المدني، رئيس مباحث مركز جهينة، والرائد محمد الفولي، معاون أول مباحث المركز أن المشاجرة بين كل من طرف أول "وحيد. ا" 37 عامًا جزار مصابًا بجرح قطعي بالذراع الأيسر وقطع بعضلات العضد الأيسر، "جمال. ا" 34 عامًا جزار مصابًا بجروح قطعية بفروة الرأس والظهر، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج العام، "البدري. م" 62 عامًا بالمعاش مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس، "صفاء. ب" 55 عامًا ربة منزل مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة باليد اليمنى، وطرف ثان "رضا. ب" 40 عامًا ربة منزل مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيمن، وجرى نقلها لمستشفى سوهاج العام، "علي. ب" 35 عامًا جزار مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "عمرو. م" 18 عامًا جزار مصابًا بجرح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.