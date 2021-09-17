مصرع رضيع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي طفل رضيع مصرعه وأصيب 4 آخرين، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بمركز ديروط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووجود حالة وفاة ومصابين.

إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وبالمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ملاكى رقم "743 م ل ا" بالطريق الدائرى بمركز ديروط، وأسفر الحادث عن وفاة "لمار.ي. م" 9 أشهر، وإصابة كل من "ياسر.م.ط" 47 عامًا، و"حنان.م.م.ر" 35 عامًا، و"يسرى.ي.م" 16 عامًا، و"نور. د. غ" 42 عامًا.

وجميعهم مقيمون بقرية مساره بديروط، جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزى، وحُررالمحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.