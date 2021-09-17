أبرزها فني محميات.. تخصصات جديدة في التعليم الفني بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دراسة إدخال تخصصات جديدة بمدارس التعليم الفني.

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إن وفدا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زار المحافظة على مدار الـ24 ساعة الماضية لدراسة إدخال تخصصات جديدة بمدارس التعليم الفني أبرزها فني محميات طبيعية واستزراع سمكي وصناعة الحرير الطبيعي.

أكد جمال، بحث استهداف فتح فصل فني للاستزراع السمكي والزراعات المحمية بمدرسة باريس الزراعية، في ظل توافر العديد من الإمكانيات بمركز باريس، لافتتاح الفصل وتدريب طلاب القسم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح جمال، بحث إمكانية إدخال تخصص فني (المحميات) بمدارس التعليم الزراعي لخدمة أبناء المحافظة بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مشيرًا إلى مدى أهمية التعليم الفني في إعداد أجيال مستقبلية مدربة ومزودة بالعديد من المهارات تؤهلهم لسوق العمل الحر، في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف جمال، أن وفد قطاع التعليم الفني، سيجري زيارة تفقدية غدًا لمدرسة بلاط الزراعية وبعد غد يستمر برنامج الزيارة بمدرسة موط الثانوية الزراعية، بعدها ستجري مناقشة نتائج الزيارة وما سيتم اعتماده وتحقيقه.

ولفت جمال، إلى أن وفدًا من قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم يزور المحافظة حاليًا، لمعاينة مزارع التوت المخصصة لإنتاج الحرير والمدارس الزراعية بالمحافظة استعدادًا لافتتاح أول قسم لإنتاج الحرير بالمدارس الزراعية على مستوى الجمهورية، وقسم آخر لتربية النحل، طبقا للمشروعات التي تنفذها المحافظة واحتياجات سوق العمل.