"عروس داعش" تعتذر على انضمامها للتنظيم

اسماعيل عبد الحي - اعتذرت شميمة بيغوم (22 عاما)، الملقبة بـ"عروس داعش"، للبريطانيين على انضمامها للتنظيم المتطرف، واستجدت السلطات من أجل إعادتها إلى بريطانيا، وقالت إنها "تفضل الموت" على العودة إلى تلك الجماعة الإرهابية.

وفي مقابلة عبر شاشة "ITV" البريطانية، قالت بيغوم إنه "لا مبرر لقتل الناس باسم الله. أعتذر. أنا آسفة".

وكانت بيغوم قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في فبراير 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، وذلك بهدف الانضمام لداعش.

وأكدت بيغوم خلال مقابلتها أنها انضمت لداعش كونها اعتقدت بأنها "تقوم بالشيء الصحيح كمسلمة".

وقررت السلطات البريطانية سحب الجنسية البريطانية من بيغوم، في 2015، وهي لا تزال قاطنة في مخيم الروج للاجئين والنازحين، في سوريا.

وخلال مقابلتها، ناشدت بيغوم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للسماح لها بالعودة إلى بريطانيا لتمثل أمام المحكمة فيها.

وقالت إنها ترغب بأن تروي تجربتها الخاصة مع الإرهابيين، "وماذا يقولون وكيف يقنعون الناس من أجل فعل ما يفعلونه".

ونقلت القناة عن وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، قوله إنه متمسك بقرار سحب الجنسية من بيغوم، وأضاف أنه اتخذ القرار "عندما رأيت ما فعلته والمعلومات التي تلقيتها من مستشاريّ ووكالات الاستخبارات".