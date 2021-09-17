بعد استجابة السيسي لها.. أشهر حدادة مصرية تتحدث لـ "الاتحاد"

بعد استجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها، قالت أشهر حدادة مصرية تُدعى بوسي سعد إنها لم تكن تتوقع الاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن سعيدة للغاية بحل أزمتها التي تمتد إلى سنوات طويلة.
والسيدة المصرية بوسي سعد، عملت على مدار 24 عاما مهنة "الحدادة"، مع والدها عندما كانت طفلة وبعد وفاته في بيت زوجها من أجل إعالة أسرتها.
وجاءت استجابة الرئيس المصري لها بعد استغاثتها خلال أحد البرامج التليفزيونية، وطلبها التدخل لحل أزماتها وعدم قدرتها على الإنفاق على أسرتها. وقالت بوسي لـ "الاتحاد"، إنها سعيدة للغاية بتواصل الرئيس السيسي معها وتأكيده تحقيق كافة مطالبا، مضيفا " من فرحتي بقيت أعيط لأني لم أتوقع أن يتواصل الرئيس ويكلمني بنفسه، ومبسوطة جدا ربنا يخليه".
وأوضحت أن الرئيس السيسي قال لها نصا "ياست بوسي اطلبي وشوفي طلباتك إيه".
وأضافت بوسي إنه تعمل في في مهنة الحدادة بسوق الحدادين بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية (شمال مصر)، مشيرة إلى أنها بدأت في هذا العمل وهي طفلة في عمر 7 سنوات، واستمرت في هذا العمل حتى الآن.
وبوسي هي الوحيدة التي عملت في "الحدادة" من بين أخواتها اللاتي يبلغ عددهن 11 فتاة، واستمرت في العمل أيضا حتى بعد الزواج وإنجابها 4 أبناء، مؤكدة أنها كانت تطالب بغرفة واحدة بدلا من السكن في منزل بـ "الإيجار" لكن الرئيس السيسي وفر لها منزلا وورشة حدادة مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة.