العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة تدخل في أزمة دبلوماسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

دخلت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة في أزمة دبلوماسية، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالدفع النووي.

ووصفت باريس الأمر بأنه ”طعنة في الظهر وعلى طريقة ترامب“، وذلك على خلفية تشكيل تحالف أمني جديد بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا.

ونقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية عن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قوله إنها ”حقا طعنة في الظهر.. لقد أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وهذه الثقة تعرضت للخيانة… أنا غاضب جدا… وهذا ليس عملا يفعله الحلفاء مع بعضهم البعض“.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول فرنسي آخر: ”هذا القرار الأحادي والمفاجئ وغير المتوقع يذكر إلى حد كبير بما كان يفعله ترامب“، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق، الذي أغضب أوروبا أيضا باتخاذ قرارات غير متوقعة.

وتابعت: ”أدى الإعلان عن اتفاقية دفاع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا إلى إنهاء مُفاجئ وغير متوقع لعقد صفقة غواصات فرنسية مع أستراليا، بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (48 مليار جنيه إسترليني)، والذي تم توقيعه في العام 2016“.

وأشارت إلى أنها ”نكسة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضًا للدبلوماسية الفرنسية، التي عملت لسنوات لتأمين الشراكة مع أستراليا، وتعزيز وجودها الإستراتيجي في منطقة المُحيطين الهندي والهادئ“.