شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير التنمية البشرية 2021.. مصر تجربة رائدة عالميا فى مواجهة فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير التنمية البشرية 2021، الذى أطلقته وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مجموعة من المبادرات الصحية ساهمت في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري، مؤكدا أن مصر تجربة رائدة على المستوى العالمي في مواجهتها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي - فيروس سي، الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم.

ورصد التقرير نجاح مصر في خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته، مما سهل من فرص إتاحته للجميع ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98% من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

ورصد التقرير نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.