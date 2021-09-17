شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عملية معالجة القمامة وما الهدف منها؟ قانون إدارة المخلفات يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، تعريفا واضحا لعملية معالجة المخلفات، ليوضح ماهيتها بأنها كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلي تغيير في طبيعة أو مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها المـلوثة بشكل يمكن من التخلص الآمن منها .

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما يهدف الجهاز إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.