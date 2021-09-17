شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد والبنك الدوليان يدعوان لمنح الدول الفقيرة مزيدا من اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وقادة منظمات دولية أخرى يوم الخميس الدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة من كوفيد-19 على تعزيز الجهود لإرسال جرعات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وعبرت جورجيفا ورؤساء البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية في بيان مشترك عن قلقهم من عدم إمكان تطعيم 40 في المئة على الأقل من سكان جميع الدول بنهاية 2021 دون تحرك عاجل.

وسيكون التفاوت الكبير في معدلات التطعيم بين الدول الغنية والنامية قضية رئيسية خلال قمة عالمية عبر الإنترنت تنظمها الأمم المتحدة على هامش أعمال جمعيتها العامة.