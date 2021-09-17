شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت أعداد الحالات اليومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية حاجز الألفي إصابة مرة أخرى اليوم الجمعة، ما أثار المخاوف من أن تؤدي عطلة تشوسيوك إلى مزيد من الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس الفتاك، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت البلاد 2008 حالات إصابة بكوفيد- 19، بما في ذلك 1973 إصابات محلية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 281 ألفا و 938 حالة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما أضافت البلاد 3 حالات وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى .2389