شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 569 إصابة بكورونا و13 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصر تسجيل 569 إصابة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، في أعلى حصيلة يومية منذ 21 حزيران/يونيو.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة بلغ 295051 من بينهم 16921 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 477 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 248425 .