شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخضع النياشين والميداليات للضريبة الجمركية؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفت المادة رقم 21 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، الأشياء الشخصية المجردة من أى صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية من الضريبة الجمركية، وبشرط المعاينة وفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ووفقا للمادة رقم 12 من القانون، تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص .

أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص ،ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .