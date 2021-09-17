جولة في عالم موسيقى الحجرة على تشيللو خالد داغر في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشارك المؤلف الموسيقي وعازف التشيللو الشهير الدكتور خالد داغر، مع أوركسترا الوتريات خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو شادي حنا في الثامنة مساء الأحد 19 سبتمبر على المسرح الصغير، حيث يتضمن جولة في عالم موسيقى الحجرة الكلاسيكية التي أبدعها كبار المؤلفين منهم جريج، وارلوك، سيبليوس، فوريه، رخمانينوف إلى جانب إحدى مؤلفات قائد الحفل شادي حنا.

يذكر أن المؤلف الموسيقى وعازف التشيللو خالد داغر نجل الموسيقار العالمى الراحل عبده داغر، حصل على درجة الماجستير فى الفنون عام 2003، ثم الدكتوراه عام 2007، شارك بالعزف مع العديد من الأوركسترات الدولية فى العديد من العروض الناجحة داخل مصر وخارجها.

كما يعد من أهم صناع الموسيقى التصويرية في الساحة السينمائية والتلفزيونية حيث قام بأداء صولوهات آلة التشيللو فى العديد من الأعمال الدرامية، عضو هيئة التدريس بمعهد الكونسرفتوار ويعمل حاليا رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا.

​