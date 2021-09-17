إيكواس تفرض عقوبات على مسؤولي الانقلاب في غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قررت بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى غينيا، فرض عقوبات على الحكام العسكريين لهذا البلد، وفق ما أوردت "بي بي سي عربي".

واجتمعت الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة، يوم الخميس في أكرا، لاتخاذ قرار بشأن ردها على الانقلاب ضد الرئيس ألفا كوندي في 5 سبتمبر الجاري.

وأعلن رئيس البعثة جان كلود كاسي برو أن "إيكواس، ستجمد الحسابات المصرفية وتفرض حظر سفر على أعضاء المجلس العسكري الحاكم وأقاربهم".

وقال: "شدد رؤساء الدول على أن تكون الفترة الانتقالية (العسكرية) قصيرة جدًا.. يجب ألا تستمر أكثر من ستة أشهر"، مضيفًا أنه "في غضون ستة أشهر، يجب إجراء انتخابات".

ودعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي.

وقرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأسبوع الماضي، تعليق مشاركة غينيا في هيئات المنظمة، وإرسال بعثة إلى غينيا.