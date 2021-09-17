مهلة للمنتفعين بباكيات السوق الحضاري برأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، منح مهلة لمدة شهر للمنتفعين بعشر باكيات بالسوق الحضاري، في شارع ٣٣ بمدينة رأس البر، الصادر لهم قرار سحب بعد رصد عدم التزام منتفعيها بتشغيلها.

أوضحت المحافظ، في تصريح صحفي، أنه جرى رصد تواجد المنتفعين خارج السوق، الذي بدأ العمل به منذ ١٢ يونيو المنقضي، بعد تسليم ١٣٢ باكية جميعها جرى تشغيلهم باستثناء الحالات المذكورة.

وجرى -في وقت سابق- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واستصدار هذه القرارات بشأنها.

وأكدت محافظ دمياط أن هذه المهلة جرى منحها بناءً على الطلب المُقدم من المنتفعين بها، على أن يجري الالتزام بتشغيل تلك الباكيات والتواجد بها. وشددت على أنه في حال عدم القيام بذلك، يجرى تنفيذ السحب المباشر للباكيات دون اتخاذ أي إجراءات مسبقة.

وانتهت المحافظة من تدشين سوقي النيل الحضاري، و٥١ بالمدينة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لتحقيق هدف القضاء على العشوائية والإشغالات بتلك المدينة السياحية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.​