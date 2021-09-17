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​​برلمانية تناشد المواطنين بسرعة الاستجابة لحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بالحملة التي أطلقتها الحكومة بعنوان "معًا نطمئن.. سجل الآن"،‎ لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس .

وأشارت البرلمانية، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الحملة تستهدف في الأساس الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما مع المرور الموجة الرابعة للفيروس والتي أوشكت على الدخول في الذروة ومن ثم أصبح التطعيم وأخذ اللقاح سلاحاً هاما في مكافحة الفيروس.

وناشدت "رمزي"، جموع المواطنين بضرورة الاستجابة لهذه الحملة والتفاعل معها، وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح أمانا وسلاما على جميع الأسر المصرية، ولتضافر الجهود بين المواطنين والحكومة للمرور من تلك الأزمة بسلام.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بعدم التهاون أثناء التعامل خلال فترة جائحة كورونا الرابعة، والإلتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية، والمحافظة على ارتداء الكمامات، وعدم إهمالها لاسيما خلال الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى المحافظة على مسافات التباعد أثناء التعامل خارج المنزل، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتلاشي تسجيل أعداد إصابات مرتفعة خلال الموجة الرابعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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