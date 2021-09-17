"سرقة بالإكراه".. القبض على المتهم بإلقاء "أمجد" تحت عجلات القطار في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بدفع الطالب أمجد أحمد الرفاعي من قطار "المنصورة - طنطا" بالقرب من قرية محلة خلف مركز سمنود، بعد محاولة المتهم سرقة هاتفه المحمول بالإكراه، فدفعه من القطار وأصيب ببتر بقدمه ويده وتوفى فور وصوله مستشفى سمنود العام.

تفاصيل الواقعةالواقعة بدأت بتلقي اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول طالب يدعى أمجد أحمد الرفاعي، مصاب ببتر يده وقدمه ووفاته عقب ذلك.

كشفت التحريات الأولية، أن المجنى عليه كان يستقل قطار المنصورة مع شقيقه التوأم عائدين للمحلة من المنصورة، وأمام قرية محلة خلف بسمنود، اعترضه أحد الأشخاص بقصد سرقة هاتفه المحمول بالإكراه، وعندما حاول المجنى عليه منعه، قام المتهم بدفعه من القطار فسقط أسفل عجلاته وحدثت إصابته التى أودت بحياته.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى، ورجال المباحث الجنائية بالمديرية وضباط مباحث مركز سمنود، ونجح فريق البحث فى تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.