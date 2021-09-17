"صمت أمام سؤال القاضي".. تفاصيل حوار المتهم بقتل "مهندس الدقهلية" والقاضي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة طلخا الجزائية بمحافظة الدقهلية، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف الشربيني، ابن قرية ميت عنتر، مركز طلخا، 15 يوما علي ذمة التحقيقات وذلك لأنه في الأول من سبتمبر الجاري، ألقاه من أعلي كوبري جامعة المنصورة، للتخلص من ديونه التي بلغت لصديقه مبلغ 680 ألف جنيه علاوة على 5 شيكات مصرفية.

وناقش قاضي المعارضات المتهم فسأله: "أنت قتلت المجني عليه المهندس أحمد عاطف الشربيني؟ "، فرد: "محصلش، دا كان في إيديه زجاجه عصير وكنا واقفين علي الكوبري واختل توازنه وسقط في المياه من أعلى"، فسأله القاضي، لماذا لم تطلب له شرطة النجدة أو الإنقاذ النهري لإنقاذه، ولماذا لم تخبر أسرته بما حدث، وأخيفت علمك بما حدث له 11 يوما حتى جرى العثور علي جثته، فطأطأ المتهم رأسه في الأرض وصمت ولم يرد.

وشهدت المحكمة وجود أمني مكثف في محيط المحكمة خلال الجلسة، وجرى بعدها نقل المتهم إلي محبسه لاستكمال التحقيقات من النيابة العامة.

وبدأت قضية مقتل المهندس أحمد عاطف، في الأول من شهر سبتمبر 2021، عندما خرج من بيته في قرية ميت عنتر، لمقابلة صديقه "م.ا" من أجل الحصول على جزء من المبالغ ملكه والموجودة مع صديقه منذ فترة، وذلك استعداد لعملية ولادة زوجته مولودهما الثاني "سليم"، وظل متواصلا مع والده ووالدته وزوجته في تلك الليلة وأجرى معهم أكثر من 10 اتصالات كلما سألوه يؤكد أنه مع صديقه، إلا أن المجني عليه لم يرجع إلي البيت، ولما سألوا صديقه أكد أن المجني عليه تركه على كوبري جامعة المنصورة وركب سيارة تاكسي بعدما أعطاه مبلغ 80 ألف جنيه، ولا يعلم عنه شيء بعدها.

وعثرت مباحث الدقهلية على جثة المجني عليه في آخر مكان أكد وجوده به وهو في منطقة كوبري جامعة المنصورة المار أعلي نهر النيل فرع دمياط، واتهمت أسرة المجني عليه صديقه بقتله، واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه علي قاضي المعارضات قرر تجديد حبسه 15 يوما.