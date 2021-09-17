الاتحاد الأوروبي يعتزم إيفاد 80 مراقباًً للانتخابات العراقية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية، أمس، أن إجمالي عدد المراقبين ببعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيصل إلى 80 مراقباً، سيجري نشرهم يوم الاقتراع في عدد من المدن العراقية. وقالت، للصحفيين في بغداد: «هدفنا هو مراقبة العملية الانتخابية، ومدى تطابقها مع الالتزامات الدولية، وسيعمل مراقبونا بشكل مستقل لتقديم تحليل متوازن لسير الانتخابات المقبلة».

وأضافت، أن بعثة الاتحاد الأوروبي ستضم مراقبين دوليين ومحليين ومن البرلمان الأوروبي.

وقالت إن البعثة ستبقى في العراق لعدة أسابيع بعد الانتخابات لمتابعة تطورات الانتخابات والتحديات المقبلة، لافتة إلى أن العمل جار لتغطية أكبر عدد ممكن من المدن العراقية. وأضافت: «سيكون لنا تقرير نهائي يوثق العملية الانتخابية والتحديات التي تواجه سير الانتخابات لأننا نريد انتخابات آمنة وذات مصداقية»، وأكدت: «لن نتدخل بالانتخابات لأنها ملك للشعب العراقي، ونحن هنا لتأمين الانتخابات».