64 ألف انتهاك «حوثي» خلال 3 سنوات

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيق 64306 انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يونيو 2021.

وقالت الشبكة في بيان صحفي، إن من بين الانتهاكات الموثقة 7316 حالة قتل، طالت مدنيين بينهم 523 امرأة، و357 طفلاً، مشيرةً إلى أن محافظة تعز استحوذت على المرتبة الأولى بمعدل 1509 حالات قتل، تليها محافظة الحديدة بواقع 1206 حالات قتل، ثم مأرب بعدد 1173 قتيلاً بالإضافة إلى لحج بـ819.

ورصدت الشبكة الحقوقية 646 حالة قتل نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم 123 طفلاً، و157 امرأة، كما تم تسجيل 12636 عملية اختطاف في 20 محافظة.

وطبقاً للبيان، فإن فريق الرصد الحقوقي وثق 619 حالة تعذيب إضافة إلى 21 حالة تم وضعهم دروعاً بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و41 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.