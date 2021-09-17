“الخارجية الأميركية” تعلق على استيراد حزب الله الوقود من إيران إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 55 دقيقة

اعتبرت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، الخميس، أن استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل إيران ليس حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان، في تعليق على استيراد حزب الله الوقود من إيران عبر سوريا إلى لبنان.

وقالت المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، للحرة “إن حكومة الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول إبداعية وشفافة ومستدامة من شأنها معالجة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان. هذا ما يحتاجه الشعب اللبناني وليس حملة دعائية استعراضية أخرى من قبل حزب الله”.

وأعربت المتحدثة عن تطلع الولايات المتحدة إلى “العمل مع حكومة لبنانية تتمتع بالصلاحيات وعلى استعداد لمواجهة التحديات الخطيرة للغاية التي يواجهها لبنان بما في ذلك ندرة الوقود وانقطاع الكهرباء المزمن”.

ودخلت عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه حزب الله من داعمته الرئيسية طهران، صباح الخميس، إلى لبنان، آتية من سوريا المجاورة.

وفي تعليق سابق على قضية النفط الإيراني، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود: “أعتقد أنني رأيت قبل أن آتي إلى هنا أن الحكومة اللبنانية أوضحت أنها لم تطلب أي نفط من الحكومة الإيرانية”.