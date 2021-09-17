بعد “أزمة الغواصات”.. فرنسا تلغي احتفالاً تاريخياً في واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 58 دقيقة

ألغت السلطات الفرنسية حفلاً كان مقرراً يوم الجمعة في واشنطن بمناسبة ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب الاستقلال الأمريكية.

وجاء القرار الفرنسي بعد فسخ عقد تزويد غواصات فرنسية لأستراليا، ما أدى إلى أزمة بين باريس وواشنطن، بحسب ما أكده مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الحفل سيقام في مقر إقامة السفير الفرنسي في واشنطن لإحياء ذكرى انتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في 5 سبتمبر 1781.

وأعلنت أستراليا، الخميس، انسحابها رسمياً من صفقة شراء غواصات من فرنسا، وإطلاق شراكة أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا.