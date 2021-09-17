بلينكن: فرنسا شريك أساسي ولا انقسام أوروبي حول اتفاق “أوكوس”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أنه لا انقسام داخل شركاء واشنطن في أوروبا حول الاتفاق الأمني مع بريطانيا وأستراليا.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأسترالية ماريز باين، إن فرنسا شريك أساسي لأميركا والعلاقة معها قوية جدا، مشيرا إلى أن الصين عرفت أن أستراليا لن ترضخ لتهديداتها الاقتصادية.

من جانبها، قالت باين “نسعى لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية مع أميركا … تحالفنا مع واشنطن سيحافظ على أمن منطقة “الهادئ”.

و هذه الشراكة أستراليا، للمرة الأولى، من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية. وحملت الاتفاقية المعلنة بين أميركا وبريطانيا وأستراليا اسم “أوكوس”، وستمكن أستراليا، للمرة الأولى، من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وتغطي مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية والإنترنت.

وتشعر الدول الثلاث بالقلق من تصاعد نفوذ الصين ووجودها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ألغت أستراليا عقداً موقعاً مع فرنسا عام 2016، لبناء غواصات فرنسية التصميم. وتأخر التنفيذ بسبب رغبة أستراليا في تصنيع معظم المكونات محلياً.

كما أعلن قادة الدول الثلاث أن الهدف هو تفعيل قدرة أستراليا في أقرب وقت ممكن، مع استمرار التزام أستراليا كدولة بعدم حيازة أسلحة النووية. وأضافوا أن الاتفاقية الدفاعية ستركز على القدرات الإلكترونية والذكاء الصناعي و”القدرات الإضافية تحت سطح البحر”.

بدوره، قال جونسون إن الدول الثلاث حلفاء طبيعيون والتحالف “سيقربنا أكثر من أي وقت مضى”، مضيفاً : “ستصبح هذه الشراكة حيوية بشكل متزايد للدفاع عن مصالحنا، وحماية شعبنا”.