قلق صيني من المساعدات الأمريكية المعلنة لأستراليا.. فما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أعرب دبلوماسي صيني بارز اليوم (الخميس) عن قلق بلاده البالغ إزاء المساعدة المعلنة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحصول أستراليا على غواصات تعمل بالدفع النووي.

وخلال كلمته في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، وصف وانغ تشيون، المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، التحرك الثلاثي بأنه “عمل من أعمال الانتشار النووي”.

وأشار وانغ إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من الدول النووية وكذلك من الدول الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تمنع نشر الأسلحة والتكنولوجيات النووية، وهو الالتزام الرئيسي للدول الأطراف.

وأكد أن مثل هذه المساعدة “ستؤدي على ما يبدو إلى انتشار المواد والتكنولوجيات النووية عن طريق توفير المساعدة المفتوحة إلى أستراليا”، وهي دولة غير حائزة للسلاح النووي، في حصولها على غواصات تعمل بالدفع النووي وبنائها.

وأوضح أن “هذا يتعارض مع الغرض والهدف والالتزام الأساسية لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية على حساب النظام الدولي للحد من انتشار الأسلحة النووية وفي القلب منه المعاهدة، وكذلك الجهود الدولية الجارية في هذا الصدد”.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا يوم الأربعاء عن إقامة شراكة أمنية ثلاثية جديدة تسمى “أوكوس”. وستكون المبادرة الأولى في إطار هذه الشراكة تزويد أستراليا بأسطول غواصات تعمل بالدفع النووي. /نهاية الخبر/